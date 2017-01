El 2016 tanca amb la inflació a tocar el 2%, el nivell més alt en tres anys i mig

En preus alts, la província de Girona és líder, a Espanya: les dades fetes públiques ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents al mes de desembre situen la inflació en l'1,9%, més d'un punt per sobre de la de novembre, que va tancar en el 0,8%. L'any 2016, doncs, s'acomiada amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) més elevat des del mes de maig del 2013, ara fa tres anys i mig. El comportament alcista dels carburants i de la factura elèctrica han contribuït decisòriament a l'encariment del preus, sobretot a partir del mes d'agost passat; llavors, la inflació, que se situava al 0%, iniciava una tendència de cinc mesos consecutius a l'alça –al juliol baixava très dècimes respecte al juny– fins a situar-se, al desembre, només 0,1 punts per sota del 2%, l'objectiu que fixa el Banc Central per a la zona euro.

Pel que fa a grups de productes i serveis –l'INE utilitza la classificació internacional COIPCO, la que fa servir de referència Nacions Unides–, tots pugen: el transport ho fa amb força (un 4,9%), seguit a poca distància pel de les comunicacions (3,2%); restauració i hostaleria (1,3%), habitatge (1,1%), alimentació (1,1%) i roba i calçat (0,8%), també, tot i que amb més moderació.

Preus i salaris

La delegació a Girona de la patronal Pimec fa una «valoració positiva» de l'evolució a l'alça dels preus, tot i que lamenta que l'increment s'expliqui sobretot «pel pes que tenen els carburants» en l'economia. A continuació, Pimec adverteix als empresaris que evitin fixar els preus dels seus productes i serveis i possibles increments salarials prenent com a referència l'increment de l'IPC de l'1,9%. En aquesta línia, l'organització recorda que els increments salarials «haurien d'anar lligats a millores de la competitivitat».

En un sentit ben oposat, el sindicat CCOO, recorda d'entrada que la inflació supera «de més d'un punt l'increment de les pensions decretat pel Govern del PP», de manera que els pensionistes «veuran reduït de nou el seu poder adquistiu». I, a diferència de la patronal, considera indispensable una «recuperació salarial», sense la qual, diu, «no hi haurà recuperació econòmica»; ben al contrari, sosté el sindicat, «els salaris baixos i la precarietat laboral fan augmentar la pobresa laboral» i això es tradueix en una «recuperació feble del consum intern».

D'altra banda, des de Comissions expressen preocupació per l'efecte que pugui tenir sobre la competitivitat de les empreses un increment dels preus més pronunciat a Espanya que a la zona euro. Sobre això, la patronal Pimec recorda que malgrat «el repunt» inflacionista la taxa harmonitzada espanyola se situa «per sota de la de la unió monetària» i això, de cara a les exportacions, «permet millorar la competitivitat via preus». A Catalunya la inflació tanca 2016 en l'1,9% i, a Espanya, en l'1,6%.