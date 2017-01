Nova tecnologia que adapta les emissions dels cotxes dièsel a la contaminació

n Investigadors espanyols i austríacs han ideat un nou sistema que permetria modificar en temps real el nivell d'emissions dels vehicles dièsel per adaptar-se a situacions reals de conducció com ara el trànsit, així com a les condicions ambientals pels pics de contaminació. Aquest sistema permetria, en episodis de contaminació atmosfèrica com els que presenten capitals com Madrid o París, adaptar el funcionament del vehicle al mínim d'emissions i seria una alternativa a la prohibició de la tecnologia dièsel en ciutats, expliquen fonts de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El nou sistema, proposat per investigadors de l'institut CMT-Motors Tèrmics de la UPV, en col·laboració amb la Universitat Johannes Kepler de Linz (Àustria), ha estat avaluat de forma experimental en un banc de motors i els seus resultats han estat publicats en el Journal of Automobile Engineering. «Existeix un compromís entre el nivell d'emissions (per exemple de NOx en el cas dels motors dièsel) i el consum de combustible (i, per tant, les emissions de CO2)», ha explicat Carlos Guardiola, investigador del CMT-Motors Tèrmics de la UPV.

Segons Guardiola, «la metodologia que es presenta permet trobar la solució òptima al cas de conducció real, complint estrictament els requeriments relatius a les emissions contaminants». D'aquesta manera, la solució ideada pels investigadors espanyols i austríacs permet adaptar-se a escenaris de trànsit i a restriccions en emissions local i temporalment variables, donades a través d'informació I2V (Infraestructura-Vehicle). «Seria una alternativa a la prohibició de la tecnologia dièsel en ciutats», ha destacat Benjamí Pla, investigador del CMT-Motors Tèrmics de la Universitat Politècnica de València.

El sistema proposat, que aniria integrat en l'ordinador de bord dels vehicles, es basa en la combinació de components com els sensors integrats en el cotxe per mesurar els nivells de contaminació, un equip que permet predir la necessitat de potència del motor i mètodes d'optimització en temps real perquè el motor operi de la forma més eficient durant la conducció. El treball desenvolupat des del CMT-Motors Tèrmics i la Universitat Johannes Kepler ofereix una nova solució al problema del calibratge de motors.

«Solució òptima»

Carlos Guardiola apunta que aquest es resol actualment a través de taules estàtiques optimitzades de forma heurística per a un cicle de calibratge conegut i fix. «Nosaltres proposem trobar la solució òptima a les condicions reals d'ús», destaca. La recerca de l'institut universitari CMT-Motors Tèrmics està centrada en qüestions relacionades amb els motors de combustió interna alternatius i, més concretament, en la millora de les seves prestacions.

En aquest camp destaquen els estudis sobre modelatge dels processos de renovació de la càrrega i combustió, així com del soroll aerodinàmic. Una altra de les línies prioritàries del grup es refereix a tècniques de manteniment tant preventiu com predictiu. El laboratori, a més de donar suport als treballs de recerca, dedica part del seu esforç al desenvolupament de tècniques experimentals específiques aplicades a motors, segons fonts de la UPV. La labor docent es desenvolupa a través de les assignatures impartides als alumnes de les Escoles d'Enginyeria Industrial tant de cicle superior com de cicle mitjà. Així mateix, s'imparteixen els cursos de doctorat i finalment es completa aquesta tasca amb els cursos de perfeccionament i postgrau.