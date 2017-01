Catalunya pot crear 80.000 nous llocs de treball el 2017 si es manté el creixement

L´hostaleria, un any més, serà un dels sectors líders en creació d´ocupació.

L´hostaleria, un any més, serà un dels sectors líders en creació d´ocupació. carles colomer/arxiu

El turisme, el comerç i els serveis a les empreses faran possible que Catalunya generi aquest 2017 uns 80.000 nous llocs de treball, per damunt de la mitjana estatal, un ritme de recuperació d'ocupació que faria possible tornar a l'any 2021 a la situació del mercat de treball anterior a les crisis.

Aquesta és la radiografia del mercat de treball que dibuixa per a Catalunya l'últim Índex ManpowerGroup, que va presentar ahir a Barcelona el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver, que va destacar que Catalunya lidera el creixement de l'ocupació a Espanya.

En aquest sentit, Oliver subratlla que Catalunya va concentrar prop del 24 % de la nova ocupació generada a tot Espanya el 2016, tot i que en l'últim trimestre aquest percentatge va baixar fins al 17,2%.



Menys vents de cua

La perspectiva de creixement de l'ocupació per al 2017 se situa en un 2,5 % i és una mica pitjor que la del 2016, que ha tancat amb un augment del 3,4 % (gairebé 100.000 llocs de treball), per la moderació dels vents de cua que han impulsat fins ara l'economia, com són els tipus d'interès a la Unió Europea i el preu del cru.

Si el ritme de creixement dels pròxims anys es manté al voltant del 2 %, fet que suposa uns 65.000 nous llocs de treball a l'any, Catalunya podria recuperar, en l'horitzó del 2021-2022, els 600.000 llocs de treball perduts durant la crisi (300.000 ja s'han recuperat) i tornar a la xifra dels 3,6 milions d'cupats del 2007. En aquesta línia, Oliver assenyala que aquesta és la previsió «si no es produeix un xoc exterior» que impacti en l'economia espanyola, i que podria arribar, sobretot d'Europa, que podria rebre un cop similar al Brexit derivat dels resultats de les pròximes eleccions a França, Holanda i Alemanya.

Els serveis privats, el comerç i l'hostaleria són els principals motors de creació de llocs de treball en la segona fase de la recuperació (des del tercer trimestre del 2015 al tercer trimestre del 2016). Així, el comerç i l'hostaleria van registrar en aquest període un augment de l'ocupació del 5,9% i del 9,3%, respectivament, i van contribuir d'aquesta manera, amb un 24,4% i un 19,7% cadascun, a l'increment total de llocs de treball.

Davant l'enfortiment del sector serveis, la indústria queda relegada a una posició més feble i això duu a l'autor de l'informe a donar la veu d'alerta, en la mesura que Oliver urgeix a la recuperació d'aquest àmbit, ja que els llocs de treball que crea no depenen tant com el turisme de la conjuntura geopolítica.

En matèria d'ocupació, el sector de la indústria està encara un 25% per sota dels nivells del 2007, mentre que la construcció està un 60% per sota. L'informe ManpowerGroup revela també una tendència al creixement de l'ocupació dels treballadors qualificats, ja que les posicions laborals que més creixen pertanyen a aquesta categoria: un 5,6% en el tercer trimestre davant del 4,9% dels no qualificats.



El difícil accés dels joves

En un altre ordre de coses, Josep Oliver va alertar també sobre la pèrdua de pes dels treballadors més joves (menys de 35 anys) al mercat laboral català, ja que només al voltant del 10% dels nous llocs de treball els ocupen persones d'aquest grup d'edat.

«Els joves no accedeixen al mercat de treball. La seva aportació a la nova ocupació és irrisòria», assegura el president executiu de ManpowerGroup a Espanya, Raúl Grijalba, que demana polítiques concretes per facilitar l'entrada al mercat laboral dels empleats no qualificats.



L'envelliment, un obstacle

L'envelliment dels treballadors i la demografia adversa fan pensar, segons el catedràtic en Economia Aplicada, que el mercat necessitarà en els pròxims deu anys mà d'obra immigrant per ocupar els llocs de treball que es generin.

En la presentació de l'informe va participar també el secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, que va destacar la necessitat que Catalunya resolgui alguns dels «estigmes» o «patologies» del seu mercat de treball, com l'alta temporalitat i la dificultat dels treballadors no qualificats.