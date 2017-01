Espanya fabrica cinc cotxes per minut l´últim any

La fabricació de vehicles a Espanya va tancar l'any 2016 superant les expectatives previstes per Anfac, la patronal del sector. De les factories espanyoles van sortir, l'any passat, 2.885.907 vehicles, la qual cosa va suposar un increment del 5,59% respecte al 2015. Les dades d'Anfac afloren que en el conjunt de l'any hi ha «una clara diferència entre el primer i el segon semestre de l'any». D'aquesta manera, si de gener a juny la producció va créixer a taxes de més del 10%, a partir del sisè mes de l'any la fabricació d'automòbils es va alentir, fins a deixar el còmput global de l'any en l'increment del 5,59%. Això no obstant, el volum de producció ha superat les previsions que feia Anfac en el marc del pla Pla 3 milions de reindustrialització d'Espanya, presentat a finals de l'any 2012. En aquest context, la producció de vehicles a Espanya va registrar un dels creixements percentuals més elevats de l'Europa continental. Segons dades d'Anfac, al llarg de l'any passat van sortir de les factories espanyoles 5,5 vehicles per minut les 24 hores del dia.

No obstant això, la bona dada obtinguda l'any 2016 «no és garantia que les plantes espanyoles mantinguin l'evolució en el recentment estrenat 2017», assenyalen des de la patronal del sector, que també expressa preocupació per «l'alentiment del mercat espanyol de vehicles en l'últim trimestre» i la repercussió que això pot tenir en la producció.

Especialment acusada ha estat la baixada de la compra de vehicles per part de les famílies (un 0,7% els últims tres mesos del 2016). Una «reculada del mercat», diuen els fabricants, que «no contribueix a la necessària renovació del parc (automobilístic), que ja acumula una edat mitjana de 12 anys».



Caiguda al desembre

L'últim mes de l'any, la producció de vehicles va caure un 21,2% respecte al mateix mes de 2015 i es va quedar en 142.890 unitats. Est. Desembre, doncs, va ser «el mes on s'ha produït una major caiguda percentual de la producció, tendència que s'ha vingut notant en tota la segona meitat de l'any 2016». A més, sosté Anfac, «la situació política i econòmica internacional sembra alguns dubtes sobre el (comprador) particular, especialment a causa de la devaluació dalgunes divises i al sorgiment de fenòmens proteccionistes en diversos dels països de destinació de les exportacions espanyoles». Com a exemple d'això, el Regne Unit, «un dels principals mercats exteriors per als vehicles fabricats a Espanya, amb unes 336.000 unitats anuals», va començar a patir «baixades en l'exportació de l'ordre del 16% mensual des del mes de setembre».

Així les coses, en mercats de fora d'Europa també s'està notant un «descens notable» de les vendes, apunten els fabricants. És el cas d'Algèria, per exemple, on les mesures proteccionistes han fet que les exportacions des d'Espanya hagin descendit un 72%, amb prop de 20.000 unitats menys enviades a aquest país. Davant aquesta situació, Anfac indica que «es fa evident la necessitat de seguir treballant tant en la competitivitat de la indústria de l'automoció, com en l'enfortiment de la demanda al mercat interior».



El 84,3% dels vehicles fabricats a Espanya al llarg de l'exercici passat van tenir com a destinació mercats exteriors. En xifres absolutes es van exportar 2,43 milions de vehicles, la qual cosa va suposar un creixement del 6,98% respecte de 2015. Del total de les exportacions, la major part ha estat de turismes, que van representar 2,3 milions d'unitats venudes, amb una pujada del 4,77% respecte a l'any 2015.