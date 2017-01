Llogar un pis de 100 m2 al centre de Girona surt per 1.100 € al mes

No es venen tants pisos ni cases com fa uns anys, però se'n lloguen: la ciutat de Girona va acomiadar l'any passat amb els preus del lloguer un 9,7% més cars que al tancament de 2015, segons el portal immobiliari Idealista, i això situa el preu del metre quadrat en els 7,9 euros de mitjana, 0,50 euros més car que fa un any. En el conjunt de la província, Idealista situa l'increment del preu dels lloguer en el 5,5% de mitjana, amb el metre quadrat a 7,3 euros. Un altre informe, centrat en la capital i elaborat per TecniTasa (Técnicos en Tasación S.A), fa la mateixa comparativa anual però es fixa només en dos barris: la zona centre, que marca els preus màxims, i Santa Eugènia, que registra els més assequibles. En el cas del primer sector, els lloguers van pujar, de mitjana, prop d'un 4%, de manera que per un pis de 100 metres quadrats a 31 de desembre es pagaven 1.095 euros mensuals (10,95 euros/m2). L'any 2015, per un habitatge de les mateixes característiques, es pagaven 1.068 euros cada mes (10,68 euros/m2).

A Santa Eugènia, en canvi, un habitatge de 90 m2 surt per 501 euros (5,57 euros/m2), segons l'informe de TecniTasa. Respecte del 2015, el preu de lloguer s'ha encarit un 6,43% de mitjana en aquest barri (llavors es pagaven 495 euros mensuals, 5,50 euros/m2).



Barcelona, la més cara

D'altra banda, un tercer estudi elaborat a nivell nacional pel portal Fotocasa i fet públic ahir posiciona la ciutat de Barcelona com la capital espanyola on llogar un pis resulta més car, per davant de Madrid i de Sant Sebastià, que tradicionalment havien liderat aquest rànquing.

La pressió turística i una alta rotació de professionals d'empreses multinacionals que s'implanten en la capital catalana han fet que en aquests últims dos anys i mig s'hagin registrat increments del lloguer de més de dos dígits, de manera que el 2016, el creixement ha estat del 13,7%. Un variació que s'ha notat, sobretot, a Ciutat Vella, que s'ha consolidat com el districte més car de l'Estat, per davant del barri madrileny de Salamanca i del barceloní de Sarrià-Sant Gervasi, que és el segon més car de l'Estat.

Per províncies, l'informe de Fotocasa situa la pujada de preus a Girona en el 5,8%. A Tarragona s'han encarit un 5% i a Lleida, el 0,6%. En global, a Catalunya el lloguer va pujar un 14,6%, per sobre de la mitjana espanyola (6,7%), però per sota de les Illes Balears (18,5%), on més creixen els preus.