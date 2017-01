Les treballadores de neteja del geriàtric Puig d´en Roca de Girona convoquen aturades

Les treballadores de neteja del centre geriàtric Puig d'en Roca de Girona han convocat aturades indefinides per exigir el cobrament de salaris endarrerits. Les afectades asseguren que l'empresa per la que treballen, Kluh Linaer, els deu la nòmina del desembre i la paga extraordinària de Nadal. La plantilla –formada per divuit empleades- ha convocat aturades parcials cada dimarts entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda a partir de febrer. Des del sindicat UGT també denuncien que els retards en el cobrament dels salaris són habituals. Per això, s'ha acordat que les empleades mantindran les aturades cada primer dimarts de mes en cas que no hagin cobrat la nòmina anterior.