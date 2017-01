C&A planeja un ERO que afectaria 300 empleats i tancaria 23 botigues

La cadena de botigues de roba C&A ha plantejat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a uns 300 treballadors, el 16% de la plantilla, i el tancament de 23 botigues a Espanya per causes econòmiques i cinc a Portugal.

En concret, el procés de reestructuració afectarà botigues ubicades a la Comunitat de Madrid, Galícia, Catalunya, Andalusia, Biscaia, Castella i Lleó, Navarra, la Rioja, Extremadura, Astúries i Canàries.

L'ERO afectarà a aquelles botigues en què venç el contracte d'arrendament del local o que es veuen afectades per la situació econòmica que travessen, segons han informat a Europa Press fonts sindicals, les quals afegeixen que el tancament de botigues provocarà un reajustament en oficines i en magatzem.

Segons informa aquest dijous 'El País', la companyia, que compta amb 106 botigues a Espanya, justifica el tancament d'establiments en el fet que el consum no millora a causa de l'aparició de nous competidors i del creixement del comerç electrònic.