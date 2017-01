«Els bancs pagaran a uns sí i a altres no i els últims hauran d'anar al jutjat»

Aterra a Tenerife hores després de reunir-se a Las Palmas amb uns 70 afectats per les clàusules sòl l´endemà que es fes públic l´acord entre el Govern, el PSOE i C´s per aprovar un Reial Decret que fixa un mecanisme extrajudicial per reclamarles clàusules sòl.



És bo l´acord que han tancat Govern i oposició per a les reclamacions de les clàusules sòl?

Estem allà mateix. Si el banc ve i paga el 100% dels interessos que es deuen més el 100% dels interessos legals, s´acaba el problema. No sé perquè han de fer un decret i establir un període de tres mesos perquè es negociï. Pagui el que deu i aquí ni els advocats ni la justícia hi tenim res a fer. L´acord que estan preparant no és obligatori, amb l´excepció que força a negociar i obliga al banc a comunicar a l´afectat que té una clàusula sòl. I llavors li pot fer una oferta, o no.

I què creu que faran?

Els bancs intentaran imputar aquests interessos a la reducció del capital principal (de la hipoteca) o proposaran compensacions d´un altre tipus.

Diners en efectiu pocs, doncs.

Els bancs no poden pagar tot això de cop. No sóc un auditor del Banc d´Espanya, però sembla força clar. Volen guanyar temps sempre i el que es busca amb aquest acord és evitar que de cop i volta entrin 200.000 demandes als jutjats de tota Espanya. Per això obren aquest període i t´obliguen a negociar un acord que no és vinculant. Si el client no el vol no l´ha d´acceptar i el banc, tampoc. I, compte, es pot negociar sempre que el banc consideri que la clàusula no és transparent. Els bancs arribaran a un acord amb alguns sí i amb altres no, i aquests últims hauran d´anar al jutjat.

Què recomana als afectats?

La gent s´ha d´assessorar i ha d´anar a l´advocat o a l´associació que vulgui. Els bancs, que hi tenen dret, oferiran altres opcions.

Als tribunals qui té les de guanyar?

Està claríssim: en el 99,9% de les hipoteques la clàusula sòl no es va negociar individualment, per això és abusiva. I és nul·la, perquè no ha passat el doble control de transparència. La gent tenia hipoteques a interès variable i la clàusula el convertia en fix. Els jutjats ho declararan nul perquè no tenen més remei. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea va dir al Suprem que no protegia totalment el consumidor.

Preveu que hi hagi moltes demandes?

Si diuen que hi ha 1,5 milions d´afectats per les clàusules sòl (a Espanya) significa que a Girona n´hi pot haver 100.000. I hi ha qui parla de 4 milions. Imagini´s.

I hi ha qui diu que el decret afavoreix la banca...

No ben bé. A la banca aquest tema li cau com una puntada de peu. Perquè s´activi el procediment extrajudicial, el banc ha d´admetre que la clàusula no és transparent, tot i que això no li correspon; tampoc al Govern, ni al client. Ho ha de dir el jutge. Els bancs han de canviar el xip; no pot ser que cobrin per descoberts, per exemple. Hi ha sentències que ho diuen. I en vindran més.