CCOO guanya amb claredat les eleccions sindicals a Comforsa

El sindicat CCOO ha repetit els resultats en les eleccions al comitè d'empresa de Comforsa, celebrades dimarts a les tres factories que l'empresa té a Campdevànol i a Ripoll. Així, els dotze delegats d'aquesta força doblen els sis d'UGT. USOC es queda amb un sol representant. En dues de les tres factories CCOO ha superat amb escreix els resultats dels rivals. A Comforsa 2, Comissions ha obtingut set representants per només dos d'UGT. A Comforsa 3 la diferència ha estat mínima, de tres delegats de CCOO per dos d'UGT. Finalment a Comforsa 4 hi ha hagut empat a dos representants per cadascun dels sindicats majoritaris, mentre que USOC hi ha obtingut el seu únic delegat. Els resultats aplanen el camí al sindicalista de referència de CCOO al Ripollès i la Cerdanya, Xavier Rodríguez per repetir de nou com a president del comitè d'empresa. Només li cal el suport dels seus companys de llista per aconseguir-ho. Rodríguez es mostrava satisfet del resultat, tot i lamentar «l'espina clavada» de Comforsa 4-Taga, on creu que no s'ha valorat prou l'esforç del seu sindicat a l'hora de millorar categories dels treballadors.