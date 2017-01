Lidl inaugura el nou supermercat de Mas Xirgu amb forts descomptes

Descomptes del 30% en tota la fruita fresca, i de fins al 50% en altres productes, com ara iogurts i formatge, van servir per donar la benvinguda al nou supermercat que la cadena Lidl obre a Girona, concretament a la plaça de Salt, al polígon Mas Xirgu. La botiga ocupa una superfície de 1.300 m2. Lidl hi ha invertit 3,5 milions d'euros.