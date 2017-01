Els portals immobiliaris «on-line», contra l´índex dels preus del lloguer

Els portals immobiliaris d'internet han reaccionat negativament a l'índex de preus recomanats per als lloguers que la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va anunciar dimecres. És el cas del director general de Lloguer Segur, Sergi Gargallo, que opina que «és una mesura inútil i contraproduent que provocarà l'augment del mercat negre i els habitatges buits. Augmentar la pressió fiscal i social sobre els propietaris tancarà més pisos i reduirà l'oferta, en lloc d'ampliar-la». Segons el director del gabinet d'estudis de Pisos.com, Manuel Gandarias, es tracta d'una mesura «intervencionista» i afegeix que «si bé és comprensible la preocupació de les institucions davant les pujades dels preus de lloguer, això és una cosa que hauria de regular el propi mercat. Cal recordar que les majors pujades es donen en zones concretes, on la demanda és superior a l'oferta», apunta Gandarias. La responsable d'estudis de Fotocasa, Beatriz Toribio, valora la propsota, ja que «s'havia de fer alguna cosa davant dels preus que s'estan registrant a la ciutat de Barcelona», però creu que cal incentivar més els propietaris perquè posin un immoble al mercat i descarta qualsevol mesura «coercitiva». Apunta que molta gent està opta per hipotecar-se, davant dels alts preus dels lloguers. Tanmateix, Toribio creu que l'opció del lloguer es mantindrà a l'alça al conjunt de l'Estat.