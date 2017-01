Els bancs hauran d´engegar el procés per les clàusules sòl abans d´un mes

A la tercera, la vençuda: després de dues pròrrogues, el Govern va aprovar ahir el Reial decret Llei que obre la porta que els afectats per les clàusules sòl puguin recuperar la devolució dels imports pagats de més en concepte d'interessos en un termini màxim de tres mesos a través d'un mecanisme extrajudicial. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat que aquest sistema, que serà gratuït per al client, serà obligatori per a l'entitat quan així ho sol·liciti el consumidor, que no obstant això, manté la via judicial sempre oberta. El Decret Llei veu la llum després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés, el 21 de desembre passat, que la restitució de les clàusules ha de produir-se des de la data de la signatura de la hipoteca.

Les entitats hauran d'engegar, en el termini màxim d'un mes, les mesures necessàries per donar compliment al procediment. A més, han de garantir que aquest sistema sigui conegut per tots els consumidors que tenen clàusules sòl en els seus contractes. A partir d'aquí, el consumidor pot reclamar a la seva entitat i, una vegada el banc la rebi la petició, haurà de remetre-li el càlcul de la quantitat a retornar, incloent interessos o, alternativament, les raons per les quals considera que la reclamació no és procedent.

Un cop conegui la resposta de l'entitat, el client haurà de decidir si està d'acord amb el càlcul i, si ho està, l'entitat realitzarà la devolució de l'efectiu. Tot el procés es farà en un termini màxim de tres mesos segons la norma, que estableix que, alternativament, el consumidor i l'entitat poden acordar mesures compensatòries diferents com, per exemple, la novació de les condicions de la hipoteca. En aquest cas, l'acceptació per part del client serà manuscrita.

El consumidor també pot acudir a la via judicial directament però una vegada iniciat el procediment extrajudicial; fins que no s'hagi resolt, les parts no podran exercitar entre si cap acció judicial o extrajudicial alternativa. També s'estableix la possibilitat que, en les demandes judicials que ja estan en curs les parts, de comú acord, puguin demanar la suspensió d'aquestes per sotmetre's al tràmit extrajudicial. En el cas de les costes judicials, si el consumidor demanda a l'entitat després de no arribar a un acord en la reclamació extrajudicial i la sentència que obté és econòmicament més favorable per a ell, l'entitat pagarà les costes. Si el consumidor acudeix a la via judicial directament sense usar la reclamació prèvia i l'entitat s'aplana totalment abans del tràmit de contestació a la demanda, l'entitat no serà condemnada en costes.



Uns 3.000 milions d'euros

El president de l'Associació Espanyola de la Banca, José María Roldán, estima que l'impacte per al sector de la devolució de les clàusules sòl als usuaris pot arribar fins als 3.000 milions d'euros. Les entitats associades a CECA manifesten el seu compromís de «col·laborar activament amb el Govern i altres autoritats per a una implementació eficaç». De la seva banda, Banc Sabadell defensa que les seves clàusules sòl són vàlides i que ha actuat d'acord amb la doctrina del Tribunal Suprem, en el sentit d'haver informat als seus clients «de forma clara i transparent».