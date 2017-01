El luxe de posar una rentadora

Després d'uns dies de sobressalts d'alt voltatge, amb una escalada inusitada del preu de l'electricitat al mercat majorista provocada per la combinació fatídica de diversos factors –l'onada de fred siberià, la crisi energètica a França que ha situat Espanya en el paper inèdit d'exportador d'energia i la producció més escassa d'energia d'origen eòlic i hidràulic– que incideixen en el 40% del rebut de la llum (el 60% restant depèn dels denominats «peatges» que fixa el Govern i dels impostos), avui els consumidors poden respirar un mica més, tot i que no estan en condicions, encara, de posar una rentadora tranquils del tot: el preu del Megawatt/hora (MWh) baixa un 11% i se situa en els 79 euros, segons l'Operador del Merca Ibèric de l'Energia (OMIE), l'empresa regulada que gestiona de manera integrada els mercats a Espanya i Portugal. Això no obstant, OMIE adverteix que hi haurà repunts, en determinades hores, que situaran el preu del MWh pels volts dels 92 euros. Dijous, el mercat va fixar un preu mitjà del MWh de 88 euros, el més alt des del desembre de 2013; ahir, el preu mitjà es va situar en els 79 euros.

La situació ha arribat a l'extrem que la Fiscalia civil del Tribunal Suprem ha obert diligencies per esbrinar les raons per les quals s'han produït els successius augments de preu que han experimentat en els últims temps els rebuts de la llum. El ministeri públic actua en defensa de la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris, amb la finalitat de determinar la realitat i naturalesa d'aquests fets. Fonts fiscals van assenyalar que aquest tipus de recerca s'ha posat en pràctica des de 2014 en diverses ocasions, com en el cas de la pujada dels carburants, encara que en aquella ocasió es van arxivar sense necessitat d'interposar una demanda davant el jutjat corresponent. L'obertura de les diligències suposa en un primer moment determinar com està regulat el mercat de la llum i en quin grau afecten les condicions meteorològiques adverses al rebut. Amb les dades recaptades determinarà si hi ha algun responsable del perjudici sofert per consumidors i usuaris.

L'afectació a França



En aquest context, França, afectada també per l'onada de fred, marcava un màxim estacional de consum –sense patir problemes de subministrament–, amb 93.862 megavats a les 9:15, hora local (8:15 hores GMT), segons declarava una portaveu del gestor de xarxes de transport RTE a l'agència de notícies Efe. Per aquest motiu, el país veí va haver d'importar fins a més de 5.000 megawatts, que va comprar a Espanya (2.299); al Regne Unit (1.000), a Bèlgica (1.200) i a Alemanya (1.200). La parada de 6 dels 58 reactors nuclears francesos –plegats aporten més del 75% de l'electricitats– va obligar a la ministra d'Ecologia, Ségolène Royal, a haver de dir públicament que no hi haurà talls de subministrament.

A Espanya, l'escalada de preus d'aquest mes de gener tindrà efectes evidents sobre els consumidors ja que, segons va dir el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, el rebut anual de la llum s'encarirà, de mitjana, uns 100 euros. Per tot plegat, el sobressalt elèctric derivarà en un nou debat polític, ja que Nadal haurà de comparèixer al Congrés.