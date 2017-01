«No afecta els clients del mercat lliure»

«Des del juliol el PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor) ha encarit fins a un 32% la factura de la llum als 10 milions de clients del mercat regulat espanyol». Davant «l´alerta generalitzada per l´augment del preu de la llum», Holaluz, l´elèctrica amb segell gironí, cofundada per Carlota Pi, Ferran Nogué i Oriol Vila , reivindica que aquesta pujada «no afecta als clients del mercat lliure». «Els clients de Holaluz –afirmen des de la companyia– no s´han vist afectats pels augments del preu de la llum», ja que la comercialització d´energia «100% renovable» del mercat lliure «aposta per l´estabilitat del seu preu fix per als clients domèstics». Girona també és el bressol d´una altra comercialitzadora, la cooperativa Som Energia, que s´ofereix com a alternativa a les grans companyies del sector. En aquest context, el comistè executiu de la patronal provincial FOEG va acordar, ahir, presentar «una queixa formal al Govern espanyol» per les polítiques energètiques arran de la pujada de preus de l´electricitat dels últims dies. La patronal considera que l´actual estratègia en matèria de política energètica de l´Executiu espanyol «s´ha de canviar perquè afecta molt negativament a la competitivitat de les empreses i, per tant, en l´impuls de l´economia». La queixa formal es farà arribar a través d´una carta que la patronal gironina enviarà al Ministre d´Energia, Álvaro Nadal.