Per què puja el preu de la llum?

Quan els espanyols sentim que l'energia s'encareix i arriba a nous rècords i que de nou se'ns encarirà la factura de la llum se'ns posen els pèls de punta. És un fet. A tots ens afecta i ens importa però, sobretot, volem entendre el perquè.

Aquesta última setmana han sortit a tots els mitjans de comunicació dos temes importants que van agafats de la mà: el temporal de fred i la pujada del preu de la llum.

És fàcil en un primer moment pensar malament de les companyies elèctriques, que casualment pugen el preu de la llum en el moment més fred d'aquest hivern. Però hem d'analitzar degudament el perquè.

D'una banda tenim la demanda: aquests dies ha crescut la demanda energètica exponencialment per diversos factors. Un d'ells és el climatològic, ja que tot Europa està patint una onada de fred molt important i, en conseqüència, la ciutadania i la indústria consumeixen més energia. Al mateix temps, països com França o Alemanya, amb dèficit d'energia pel tancament de centrals nuclears, ens demanen, –al contrari del va passar l'any passat– energia que produïm nosaltres. Uns 2.300 MegaWatts, que equival aproximadament a l'electricitat que fabriquen unes dues o tres centrals nuclears, o de cinc a sis de gas. Ara, amb el problema nuclear francès, la situació s'ha capgirat i el nostre país s'ha convertit en exportador net d'energia elèctrica per pal·liar les necessitats dels nostres veïns europeus.

De l'altra banda cal tenir en compte l'oferta. Com es genera l'energia? Per generar electricitat s'utilitzen diferents tipus d'energia i de recursos naturals. Primer de tot, s'opta pels recursos més barats, que són l'energia hidràulica i l'eòlica. A Espanya no n'anem sobrats, més aviat el contrari. Per això hem d'anar a buscar altres opcions energètiques molt més cares, com són les energies fòssils. Com que és un mercat marginalista, l'última tecnologia a entrar –la fòssil– és la que marca el preu. Si aquesta és la més cara, com passa aquests dies, encareix la cotització del kiloWatt.

El principal subministrador de gas més barat a Espanya és Algèria, gràcies a convenis internacionals que comportaven, al principi, preus més baixos. I dic al principi perquè el gas també s'ha encarit. Avui en dia aquests tipus d'energia/recursos són molt més cars que l'any anterior i en conseqüència generar electricitat avui també surt més car.