L´Aliança per a la FP Dual vol sumar les pimes

L'Aliança per a la FP Dual, la xarxa estatal d'empreses, centres i institucions que pretén impulsar a Espanya aquest nou model d'aprenentatge per reduir la taxa d'atur juvenil, es proposa sumar les pimes al projecte, després d'aconseguir la complicitat de les grans companyies del país.

L'Aliança per a la FP Dual va néixer fa dos anys de la mà de la Fundació Bertelsmann, juntament amb la Fundació Princesa de Girona, la patronal CEOE i la Cambra de Comerç d'Espanya, amb l'objectiu de consolidar un model de formació professional dual de qualitat, similar a l'alemany però adaptat al context espanyol, que freni els desequilibris entre les necessitats del mercat laboral i l'oferta formativa. La iniciativa compta actualment amb el suport d'unes 400 institucions i empreses de diferents sectors, com Acciona, CaixaBank, Celsa Group, Deloitte, El Corte Inglés, Heineken, Gas Natural Fenosa, Lidl Supermercats, Nestlé, Media Markt, Repsol, Simon, Unilever, Toys r US o Zuric.

En una entrevista, el vicepresident de la Fundació Bertelsmann, Francisco Belil, va dir que l'objectiu és arribar al miler d'empreses adherides en un termini d'uns dos anys i, sobretot, «obrir» el projecte a les petites i mitjanes empreses, la base del teixit empresarial.