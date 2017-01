Eurofirms de Cassà augmenta en 48% la facturació el 2016

Eurofirms, empresa de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva, va tancar l'any 2016 amb una facturació de 294,7 milions d'euros, un 48% més que l'any anterior.

Segons ha informat la companyia en un comunicat, actualment compta amb 87 delegacions després d'obrir-ne 14 en el darrer any, 10 a Espanya (Barcelona, Terrassa, Sant Cugat, Montblanc, València, Madrid, Valdemoro, Palencia, Huelva i Platja Blanca a Lanzarote) i 4 més a Portugal (Lisboa Central, Mealhada, Leiria i Alverca).

Les xifres consoliden Eurofirms com la quarta empresa del sector a l'Estat i la primera de capital nacional. El director general del grup, Miquel Jordà, en l'acte de tancament de l'any celebrat aquest cap de setmana el Palau de Congressos de Girona, va dir que "el factor innovació, i la motivació i professionalitat de l'equip humà de Eurofirms són clau per explicar aquest creixement molt per sobre de la competència".

La major activitat i la posada en funcionament de noves delegacions han anat acompanyades d'un augment del personal de Eurofirms. Ha finalitzat l'exercici 2016 amb 434 treballadors en la seva estructura, sun 38% més que l'any anterior.