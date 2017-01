Fitur tanca l´edició d´enguany amb un 6% més de visitants que el 2016

La trenta-setena edició de la Fira Internacional de Turisme, Fitur, va tancar ahir les seves portes amb la xifra rècord de 245.000 visitants entre professionals i públic, el 6 % més que l'any passat, segons les primeres estimacions dels organitzadors. La directora de Fitur, Ana Larrañaga, va qualificar ahir d'«extraordinària» la present edició, en registrar en les tres jornades reservades a professionals un creixement del 9 %, fins als 135.838 participants, amb una alta representació internacional. La fira es clausura amb una excel·lent valoració comercial per l'alt volum d'acords i contactes celebrats, i amb un impacte econòmic per a Madrid de 240 milions d'euros. Larrañaga ha destacat l'augment del 10 % de les trobades de negoci (B2B), fins a superar les 6.800 cites fixades prèviament, «més totes les altres que s'hagin pogut realitzar al llarg de les tres jornades professionals de la fira». Fitur ha crescut un 10 % en superfície d'exposició, i ha aconseguit 62.494 metres quadrats en 8 pavellons de Ifema, 755 expositors amb recinte propi, un 6 % més que fa un any.



Més presència internacional

El nombre d'expositors internacionals ha crescut un 9 %, i han destacat les destinacions d'Amèrica, amb un increment del 17 %; seguits d'Àsia-Pacífic, amb un 12 %, i Europa (inclòs Israel), amb un 9 % més. En total 9.672 empreses que han participat en el certamen, procedents de 165 països, amb un repunt del 23 % de les tecnològiques que desenvolupen productes per al turisme.

El creixent reconeixement internacional de Fitur s'ha vist reforçat en aquesta edició per l'elecció de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) com a lloc per inaugurar l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, declarat per les Nacions Unides. La fira madrilenya aferma, així, el seu lloc entre els esdeveniments més rellevants dins del rànquing internacional, i en particular, per al mercat iberoamericà, en el qual aquest any ha cobrat especial rellevància la presència de l'Argentina com a soci principal del certamen. A més, Fitur és la primera cita del calendari firal turístic de l'any i és la que marca les tendències del turisme per a la resta de l'exercici i, per a la directiva, el fil conductor en 2017 és «clarament la sostenibilitat com a factor de creixement i de desenvolupament, però també com a factor de negocis».

Segons Larrañaga, es pot fer «una valoració positiva» de la present edició, perquè no només les dades ho avalen, sinó també, perquè els professionals «ens han traslladat la seva satisfacció».