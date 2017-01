El preu de l'electricitat al mercat majorista (pool) pujarà per aquest dimarts un 4,8%, fins als 87,9 euros el megawatt hora (MWh) de mitjana, fregant els màxims assolits la setmana passada.

Segons dades de l'operador del mercat OMIE, per a aquest dimarts hi haurà hores en què el megawatt superi els 99 euros.

Aquest diumenge, el mercat va marcar una mitjana de 83,85 euros per a aquest dilluns mentre que el cap de setmana, com sol ser habitual, els preus van baixar fins als 79 euros per al dissabte i els 72 euros per al diumenge.

La setmana passada el megawatt hora (MWh) va arribar als 88 euros de mitjana, el nivell més alt des de desembre de 2013, segons dades històriques de OMIE. Aquests preus van coincidir amb una onada de fred que ha elevat el consum elèctric a Espanya.

Els preus que surten del mercat majorista elèctric afecten de diferent manera als consumidors en funció de la tarifa que tinguin tot i que, en termes generals, suposen al voltant del 40% del rebut de la llum.

La volatilitat dels preus en el mercat majorista es reflecteix més directament en els consumidors acollits a la tarifa regulada o PVPC, uns 12 milions, mentre que els que estan al mercat lliure, altres 13 milions, tenen preus fixats amb els seus elèctriques.

Per a tots, el 60% restant del rebut depèn dels anomenats peatges, que fixa el Govern i que estan congelats per a aquest any, i dels impostos.