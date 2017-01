Som Energia guanya 800 clients en plena polèmica elèctrica

El «temporal» elèctric, a Espanya, no remet: el preu del megawatt l'hora (MW/h) de llum assolirà una nova punta, avui, a les 21:00 hores i se situarà en els 99,10 euros, informava ahir l'operador del mercat ibèric OMIE, per sobre del guarisme històric de 98,69 euros que registrava divendres passat a les 20:00. De mitjana, avui, el MW/h es pagarà a 87,90 euros, un 5% més que ahir, de manera que els preus de l'electricitat retornaran a nivells de fa quatre anys.

Amb aquest panorama, que fins i tot ha motivat la intervenció de la Fiscalia del Tribunal Suprem, que ha obert una investigació per aclarir les causes de l'augment dels preus, comercialitzadores d'electricitat alternatives a les grans companyies nacionals han guanyat clients els últims dies. És el cas de Som Energia, cooperativa gironina amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG fundada per l'holandès Gijsbert Huijink l'11 de desembre de 2010, que la setmana passada va guanyar 568 nous socis i 794 nous abonats, unes dades que multipliquen per quatre les d'una «setmana normal», quan Som Energia acostuma a incorporar 100 cooperativistes i a signar uns 200 contractes d'alta, van explicar a Diari de Girona fonts de l'organització. La campanya promocional que va llançar la marca per Nadal i accions de màrqueting i de relacions públiques puntuals poden haver contribuït a aquest creixement, assenyalen les mateixes fonts; ara bé, el rebombori que ha generat l'escalada de preus del MW/h dels útlims dies ha provocat «un creixement força significatiu» de nous clients a Som Energia, admeten des de la cooperativa, que fa sis anys va començar amb 350 socis i que, a data d'ahir, sobrepassava els 30.000, tal i com reflexava el comptador de la pàgina web corporativa.

Una tendència a créixer que també es dóna en una altra comercialitzadora de llum en el mercat lliure i amb segell gironí, Holaluz, fundada pels emprenedors Carlota Pi, Ferran Nogué i Oriol Vila, que va tancar l'any 2016 amb una facturació superior als 100 milions d'euros i que ja té una cartera de més de 85.000 clients. Al llarg de les últimes dues setmanes Holaluz ha tancat un 45% més de contractes dels que acostuma a fer habitualment, van explicar ahir fonts de la companyia, que aconsegueix quatre de cada 10 nous abonats a través del boca-orella.



Dos models alternatius

Tot i que els models de negoci –i d'empresa– són diferents, tant Som Energia com Holaluz –que també comercialitza gas ciutat–, venen «energia 100% verda», procedent de fonts renovables. La cooperativa de Girona aposta també per la generació i per això té en marxa una planta fotovoltaica a Alcolea del Río, a la província de Sevilla, amb una potència instal·lada de 2.160 kW –suficient per abastir 1.300 llars– i que ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros. A Pujalt, a Barcelona, impulsa un aerogenerador de 2,7 Megawatts, amb una inversió prevista d'1,7 milions d'euros.