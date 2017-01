Eurofirms dispara un 50% la facturació i frega els 300 milions

Eurofirms, la companyia de recursos humans amb la seu central a Cassà de la Selva que té 87 delegacions repartides per Espanya i Portugal, va tancar l'any 2016 amb una facturació de prop 295 milions d'euros, xifra que supera en un 50% la registrada al final de l'any 2015, va informar ahir l'empresa. Aquests números, que quintupliquen els ingressos obtinguts fa deu anys, el 2006, consoliden Eurofirms com a la primera empresa espanyola del sector, només superada en facturació a l'Estat per tres companyies de capital estranger. Els registres de la firma de Cassà, dirigida per Miquel Jordà, polvoritzen els del sector que, de mitjana, l'any passat va experimentar creixements força més moderats, del 15%.

En aquesta context, i segons dades proporcionades per l'empresa, Eurofirms va intervenir en la contractació d'un promig de 15.000 persones cada dia. En nombre de delegacions l'empresa també va créixer: va obrir-ne 14 de noves a Espanya (Barcelona-Gran Via, Terrassa, Sant Cugat, Montblanc, València, Madrid-plaça de Castella, Valdemoro, Palència, Huelva i Lanzarote) i quatre més a Portugal (Lisboa Central, Mealhada, Leiria i Alverca). D'aquesta manera, Eurofirms té 75 oficines en territori espanyol i 12 al país lusità. En paral·lel, la companyia ha augmentat un 38% la plantilla i ha passat dels 315 treballadors que tenia al tancament de 2015 a 434 el 2016, un 38% més.

A criteri de Miquel Jordà, bona part d'aquest creixement s'explica per «la innovació» que aplica la companyia i per «la motivació i la professionalitat de l'equip humà», dos factors que permeten a Eurofirms créixer «molt per sobre de la competència». Fundada l'any 1991 a Cassà, Eurofirms ofereix serveis de treball temporal, de selecció de personal, de formació, d'externalitació i el servei Pivot (professionals externs de recuros humans per a empreses).