L'import mitjà de les pensions a Girona se situa en els 833 euros durant el gener

L´import mitjà de les pensions a Catalunya durant el mes de gener s´ha situat en els 948,15 euros, el que representa un 2,1% més que el mateix període de l´any passat, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball. En total, s´han abonat 1.694.426 pensions, un 1,1% més que al gener del 2016, de les quals la majoria -1.084.340- corresponen a les prestacions per jubilació. Aquestes darreres han sumat un import mitjà de 1.071,95 euros, un 2,3% més que el gener del 2017. Pel que fa la resta de pensions, 165.299 són per incapacitat permanent, amb un import de 1.018,61 euros; 395.325 per viduïtat (650,02 euros); 48.054 per orfandat (376,28 euros) i 1.408 per favor de familiars (557,29 euros).

A la resta de l´Estat, s´han abonat prop de 9,5 milions de pensions contributives, un 1,2% més respecte l´any anterior. La pensió mitjana de jubilació ha estat de 1.054,67 euros, un 2,08% en comparació al gener del 2016. Pel que fa la pensió mitjana, que també n´inclou d´altre com la de viduïtat o orfandat, és de 913,63 euros, un 1,93% més.

Per demarcacions, l´import mitjà de les pensions al gener és de 981,57 euros a Barcelona, de 833,71 euros a Girona, de 798,80 euros a Lleida i de 884,65 euros a Tarragona.