Alternatives rendibles per invertir en dipòsits

Durant els últims anys hem pogut observar la tendència a la baixa dels tipus d'interès en els productes d'estalvi més tradicionals i l'inici del 2017 no ha estat menys: la major part de les entitats han canviat les condicions dels dipòsits i els comptes remunerats, oferint una menor rendibilitat a l'inversor.

ING Direct, una de les entitats que ha destacat per oferir les rendibilitats més competitives, ha reduït el tipus d'interès de tots els seus productes: concretament la rendibilitat del Compte Taronja s'ha reduït al 0,10% TAE i el seu Dipòsit Benvinguda ha passat d'oferir un 1,5% TAE, a un 1% TAE. Banco Santander, per contra, no ha reduït la rendibilitat del seu compte remunerat però sí que ha optat per la pujada de comissions. D'altra banda, el Compte Estalvi del Self Bank ha passat d'oferir una rendibilitat del 0,30% TAE al 0,15% TAE.

En aquest panorama de baixades de rendibilitat i de pujada de comissions, els estalviadors més conservadors busquen alternatives als dipòsits i es decanten per altres productes d'estalvi com els fons d'inversió. Tot i així, encara trobem algunes ofertes amb rendibilitats bastant altes que es converteixen en la millor opció pels inversors més tradicionals.

Quins dipòsits ofereixen les rendibilitats més altes actualment?

Banco Mediolanum segueix sent una de les opcions més rendibles en quant a dipòsits es refereix. Aquesta entitat no ha aplicat cap pujada en les comissions ni tampoc ha reduït la rendibilitat dels seus dipòsits. El Dipòsit 4.0 MIX és un dels més atractius del moment oferint una rendibilitat del 4% TAE (3,96% TIN) durant 6 mesos, amb l'única condició d'obrir un compte en l'entitat i la contractació d'un producte comercialitzat per la mateixa.

Cal destacar també els dipòsits oferts per CA Consumer Finance. L'entitat francesa posseeix una àmplia oferta amb terminis flexibles i tipus d'interès diferents en funció d'aquests. El Dipòsit a 3 anys ofereix una rendibilitat de l'1,35% TAE mentre que el Dipòsit a 1 any remunera a l'1% TAE. A més d'oferir rendibilitats bastant competitives en el panorama espanyol actual, el principal atractiu de l'oferta de CA Consumer Finance és que no requereix de cap vinculació amb l'entitat.

Malgrat reduir la rendibilitat del seu principal compte remunerat, Self Bank segueix oferint un dipòsit amb una rendibilitat del 2% TAE durant tres mesos. Una rendibilitat alta però en un termini de temps molt curt que no permet generar una gran quantitat d'interessos però que, malgrat això, és un producte d'estalvi bastant competitiu al mercat actual.

Una altra de les alternatives als baixos tipus d'interès dels dipòsits de la banca espanyola ve de la mà de Raisin. Aquesta plataforma permet accedir a productes d'estalvi de bancs europeus com J&T Banka, que ofereix dipòsits amb rendibilitats de fins al 0,80% TAE, o Euram Bank que ofereix, entre d'altres, un dipòsit amb una remuneració de l'1,05% TAE en un termini de 2 anys. A més de la rendibilitat, aquests productes destaquen per no suposar cap tipus de despesa a l'inversor ja que estan lliures de comissions i no requereixen la contractació de cap producte de l'entitat.

Per la seva banda, el Dipòsit Facto de Banca Farmafactoring ofereix diverses opcions d'inversió per als estalviadors. En aquesta entitat trobem terminis que van des dels 12 als 60 mesos amb una remuneració que varia en funció del termini: 1,25% TAE per un termini de 12 mesos, 1,40% TAE per un dipòsit a 36 mesos i un 1,50% TAE per 60 mesos de termini.