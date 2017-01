La devolució de les clàusules sòl es regularitzarà en la declaració de l´IRPF

L'Agència Tributària detallava ahir a la seva pàgina web el tractament fiscal que rebrà la devolució de les quantitats pagades de més a causa de les clàusules sòl per part dels hipotecats afectats, en els termes que recull el decret llei aprovat divendres passat pel Govern i que ofereix una solució extrajudicial al conflicte. Els ingressos obtinguts per la devolució no se sumaran a la base imposable de l'IRPF, ni tampoc els interessos indemnizatoris. Caldrà regularitzar, però, les eventuals deduccions fiscals aplicades. En el cas de la inversió en habitatge habitual, la regularització es realitzarà sense interessos de demora a la declaració de la Renda.