El preu de l´electricitat puja un 4,5% al mercat majorista

L'electricitat al mercat majorista assolirà avui un preu mitjà de 91,88 euros el Megawatt/hora (MWh), un 4,5 % més que ahir (87,9 euros) i el nivell més alt des de desembre de 2013, segons dades de l'operador del mercat, OMIE. No obstant això, encara està lluny del màxim històric diari, registrat l'11 de gener de 2002, quan va enfilar-se fins als 103,76 euros. Amb aquesta evolució dels preus, gener podria tancar com un dels mesos més cars des que es va crear aquest mercat i les puges continuades encariran de 8 a 9 euros» la factura elèctrica d'uns dotze milions de llars, segons els càlculs que fa Unesa, la patronal que representa les grans companyies elèctriques.



Preus similars als de 2006

El preu de la llum en aquest mercat majorista suposa entorn del 35% del rebut que paguen els consumidors acollits a la tarifa regulada, però no afecta a aquells que tenen contractat el subministrament en el mercat lliure i que a Espanya sumen de l'ordre de 13 milions de llars. El 65% restant del rebut depèn dels denominats peatges, que fixa el Govern i estan congelats per aquest any, i dels impostos. Segons els registres de l'operador del mercat OMIE, en la sèrie històrica el mes de gener amb el preus més cars va ser el de 2006, amb 73,33 euros el MWh de mitjana, seguit del de 2008, amb 70,22 euros de mitjana mensual. Aquest mes de gener, de la seva banda, a falta d'una setmana perquè finalitzi, acumula una mitjana de 71,4 euros el MWh.

Un increment,va explicar ahir el president d'Unesa, Eduardo Montes, que es podria traduir en un rebut de la llum d'entre 8 i 9 euros més car per als consumidors acollits a tarifa regulada.