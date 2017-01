La llum es paga un 4% més barata al mercat majorista

El preu de l'electricitat torna a ser notícia però no pas per batre un nou rècord del que es paga pel megawatt/hora (MWh) sinó per haver-se pres un respir, ja que avui s'abaratirà un 4,3% i se situarà en un cost mitjà de 87,88 euros (ahir es va enfilar fins als 91,88 euros), segons les dades calculades a partir del preu de producció de l'operador Omie, que gestiona transaccions que suposen el 80% del consum elèctric de l'Estat espanyol i de Portugal. Per primera vegada en aquest setmana, el preu màxim de l'electricitat que es donarà en el moment de màxima demanda, entre les 20:00 i les 21:00 hores, no trencarà cap nou rècord i se situarà en els 97,20 euros MWh, un 4,7% per sota del màxim gairebé històric registrat ahir al vespre, amb 101,99 euros el MWh. Unesa, la patronal de les empreses productores i distribuïdores d'electricitat, calcula que aquest mes de gener la factura elèctrica d'aproximadament la meitat dels consumidors d'electricitat a Espanya, els que es mouen en l'escenari de la tarifa regulada, veuran com la seva factura elèctrica s'incrementarà entre 8 i 9 euros de mitjana.