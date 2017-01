El nombre de desocupats cau de 16.000 persones el 2016 a Girona

El nombre de persones sense feina a la demarcació de Girona l'any 2016 es va situar el quart trimestre en 58.100 persones, cosa que suposa 2.100 aturats més que el trimestre anterior (+3,75%), i 16.000 aturats menys que el 2015, un 21,59% menys, segons l'Enquesta de la Població Activa(EPA) que publica trimestralment l'Institut d'Estadística espanyol. La taxa d'atur a Girona es va situar en el 15,51%, un increment de nou dècimes en relació amb el tercer trimestre (14,61%) i 4,22 punts percentuals menys que la registrada el quart trimestre del 2015 (19,73%). La disminució anual de l'atur a Girona el 2016, 14.600 persones, és la caiguda més gran fins ara registrada al tancar un any a Girona des que comença el 2002 la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística.

L'ocupació a Girona va sumar 316.200 persones, amb un increment de 14.600 ocupats que el 2015, l'augment més alt al tancar un any des del 2006 (17.600 ocupats més). En relació amb el tercer trimestre, el nombre de persones ocupades va disminuir a Girona d'11.300 persones.

Per sectors, tots els sectors d'activitat augmenten o estabilitzen l'ocupació, amb l'excepció de la indústria, on la plantilla de treballadors es va situar en 63.100 persones, 5.000 empleats menys que fa un any, el 7,34% menys.

Per contra, el sector serveis va acumular 221.400 treballadors, 15.800 persones més que fa un any, el 7,68% més que fa un any.

Després dels serveis, qui va crear més ocupació va ser la construcció que ocupava al tancar el 2016 a 22.700 persones, 3.900 més que fa un any, el 20,74% més que fa un any.

Finalment, el sector agrícola va tancar l'exercici amb la mateixa plantilla de 9.000 persones, amb un comportament pla en relació amb el 2015.