Trobat mort un camioner a dins del vehicle de feina, a Maçanet de la Selva

Dilluns passat es va produir «un accident laboral mortal» d'un treballador de l'empresa Transports i Serveis Ravich, SA, va informar, ahir el sindicat CCOO. El treballador va ser trobat mort a l'interior d'un camió a la zona de Manso Ravich-Veïnat Marata de Maçanet de la Selva. Tot fa pensar, indica CCOO, que es tractaria d'una mort per causes naturals. El sindicat lamenta «aquest fet» i expressa «el condol a la seva família i companys». Demana a l'Administració «celeritat» en la investigació per aclarir les causes de l'accident i per «depurar les responsabilitats sobre aquest fet».