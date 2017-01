Afectats per les clàusules sòl es troben a Girona

Convocats per l'Associació per a la Defensa dels Drets dels Consumidors (Apdef), afectats per les clàusules sòl hipotecàries i per «productes bancaris tòxics» es van apropar ahir fins a l'hotel Carlemany de Girona per assessorar-se sobre com actuar davant d'aquests casos. A banda de clàusules sòl, es va parlar de l'IRPH, de preferents, dels bons de Banc Popular, de valors Santander, d'hipoteques inverses, Swaps i d'altres productes. Apdef gestiona 2.000 procediments a Catalunya, valorats en 65 milions d'euros.