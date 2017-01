Entrega dels Premis Yuzz 2016 a emprenedors

El nou espai de la Fundació Princesa de Girona va ser l'escenari, ahir, de l'entrega dels Premis Yuzz 2016 a quatre projectes innovadors de base tecnològica desenvolupats per joves emprenedors de les comarques gironines. Pupila, que vol millorar l'aprenentatge dels alumnes, és la iniciativa guanyadora; Catapulteam, una plataforma digital que se situa entre la universitat i l'empresa, el segon classificat; plataforma Girona Social Media i Trip and Tap, per la seva banda, empaten en la tercera posició.