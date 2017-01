L'atur baixa de 16.000 persones el 2016 a Girona, la caiguda més intensa en 14 anys

El nombre d'aturats a la província de Girona l'any 2016 es va situar en 58.100 persones, 2.100 aturats més que el trimestre anterior, amb un increment relatiu del 3,75%, i 16.000 menys que al tancament de 2015, 21,59 punts percentuals menys, segons les dades de l'úlitma Enquesta de la Població Activa(EPA) que publica trimestralment l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquestes xifres, la taxa d'atur a Girona es va situar en el 15,51%, nou dècimes per sobre del tercer trimestre, és a dir, en el 14,61%, i 4,22 punts percentuals menys que la registrada el quart trimestre del 2015, quan era de 19,73%. La disminució anual de l'atur a Girona el 2016 és la caiguda més gran fins ara registrada al tancament d'un exercici de la sèrie històrica de l'INE, que arrenca l'any 2002. En aquest context, la província va guanyar 14.600 ocupats respecte de 2015 i la xifra es va quedar en 316.200 persones, l'augment més alt al tancament d'un exercici des del 2006 (aquell any es van incorporar al mercat de treball17.600 persones). Ara bé, en relació amb el tercer trimestre, el nombre de persones ocupades va disminuir a Girona d'11.300 persones.

Per sectors, i en comparació amb el 2015, tots augmenten o estabilitzen els nivells d'ocupació, amb l'excepció de la indústria, que dóna feina a 63.100 persones, –el que representa 5.000 treballadors menys que fa un any, un decrement del 7,34%.

Per contra, el sector serveis va acumular 221.400 treballadors, 15.800 persones més que fa un any (+7,68%); el de la construcció, 22.700, 3.900 més que fa un any (+20,74%) i l'agricultura 9.000, els mateixos que al tancament de l'any 2015.



Comparativa amb el 2007

En comparació amb el tancament del 2007, any en què oficialment encara no havia començat la crisi econòmica, la taxa d'atur es manté encara 6,45 punts per sobre (15,51% al tancament de l'any passat; 9,06% el desembre de fa nou anys); menys àmplia resulta la diferència entre les taxes d'activitats al tancament d'ambdóds exercicis: si 2016 tancava al 52,25%, 2007 ho feia 5,6 punts per sobre, al 57,85%.

En el conjunt de Catalunya, l'any passat va tancar amb 558.500 persones sense feina, cosa que suposa una disminució de 110.100 aturats al llarg de l'exercici, la caiguda més gran fins ara registrada des de l'any 2002. Tot i aquesta important reducció en termes interanuals, en el quart trimestre de l'any es va registrar un increment dels aturats de 6.000 persones, l'1% més que el trimestre anterior, cosa que va fer créixer la taxa de l'atur fins al 14,85%, dues dècimes més que el tercer trimestre. L'ocupació va augmentar de 100.700 persones, el 3,25% més, l'increment més gran fins ara registrat des de l'any 2007.

En el conjunt d'Espanya, es va situar en 18.508.100 persones, cosa que va suposar una reducció de 19.400 persones el quart trimestre en relació amb el tercer trimestre i un augment de 413.900 ocupats més en relació amb el 2015, un creixement del 2,29%, un punt percentual per sota de l'increment de Catalunya. En aquest context, el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, celebrava els guarismes del 2016, però advertia que 2017 no serà, previsiblement, tan bo i que el Govern «seguirà treballant» per ajudar els aturats a trobar feina i per millorar les condicions laborals i els salaris dels treballadors. En aquest context, Ginesta recorda que Catalunya lidera la creació de llocs de treball a l'Estat, i, amb la vista posada en l'evolució de l'ocupació aquest any, avisa que els pronòstics del Govern avalats per l'Autoritat Independent per a la Responsabilitat Fiscal (AIReF), indiquen que no serà tan bo en xifres absolutes, però que s'espera que la creació de llocs de treball no sigui tan precària. Així, es preveu una reducció del 2,2% de l'atur, unes 69.000 persones a jornada completa.