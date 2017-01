L´empresa gironina Joid´art s´expandeix al Canadà

L´empresa gironina dedicada al disseny i comercialització de joieria contemporània Joid´art ha signat un acord amb un distribuïdor del Canadà amb una xarxa de 350 botigues per introduir els seus producte al país nord-americà. La joieria catalana, fundada el 1981 per tres artesans a Santa Coloma de Farners, va començar a exportar-les l´any 2005 a Bèlgica i França. Actualment ha ampliat la seva presència a l´exterior i ja compta amb 250 clients a Alemanya, Itàlia, Portugal, Anglaterra, Bulgària, Eslovènia, Països Baixos, Japó, Austràlia, Rússia i Estats Units. Segons la cap d´exportacions de la marca, Esther Beyret, "volíem començar a exportar als Estats Units, però ACCIÓ ens va orientar per definir l´estratègia d´expansió internacional a Amèrica i vam veure que Canadà era la millor opció per entrar al continent". De fet, la joieria és un dels sectors de l´economia canadenca amb les previsions de creixement més elevades fins al 2020.

Beyret explica que les joies de Joid´art es caracteritzen "per estar creades per autors de diferents àmbits vinculats a les arts plàstiques, com l´escultura, la il·lustració, l´arquitectura o el disseny, entre d´altres". Un fet que ha estat "decisiu" per entrar al Canadà, amb un consumidor "amb una alta sensibilitat artística i que sobretot valora el disseny" en aquest tipus de producte, segons la cap d´exportacions de Joid´art. L´empresa té actualment una plantilla de 35 treballadors i una cadena de vuit botigues monomarca a Catalunya i les Illes Balears. Amb una població de 35,1 milions d´habitants, el Canadà va registrar el 2015 un creixement econòmic de l´1,2%. Es preveu que la joieria sigui un dels sectors de l´economia canadenca que creixi més fins el 2020, assolint una taxa de creixement de volum de negoci superior a l´11%.

Pel que fa a les exportacions catalanes al Canadà, l´any 2015 van assolir un volum de 220 milions d´euros, una xifra que suposa un augment del 17,9%. Actualment concentra 660 empreses catalanes exportadores regulars, és a dir, companyies que han venut al Canadà els darrers quatre anys de manera consecutiva.