El benefici de Bankia cau: guanya 804 milions d´euros, un 22,7% menys

Bankia va obtenir durant el 2016 un benefici de 804 milions d´euros, el que representa un 22,7% menys que l´anterior, segons ha informat l´entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Bankia ha atribuït aquest descens a les provisions per fer front a la les contingències derivades de les clàusules sòl, a l´entorn de tipus d´interès negatius registrats durant quasi la totalitat de l´any passat i la venda de City National Bank of Florida. El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que l´entitat "ha estat capaç de fer front a un entorn molt complex per al sector financer, mantenir alts nivells de rendibilitat i solvència i així poder incrementar de nou el dividend als nostres accionistes". L´entitat proposarà elevar un 5% el dividend, fins als 317 milions d´euros.

Segons Bankia, de no ser per l´efecte de la venda venda del City National Bank of Florida, la reducció dels beneficis hauria estat del 8%.

D´altra banda, el president de l´entitat ha remarcat que al llarg de l´any passat es van captar 172.000 noves nòmines i va augmentar la quota de mercat en targetes, fons d´inversió i partides de crèdit per a consum i empreses.

El marge d´interessos es va situar en 2.148 milions d´euros, un 21,6% menys com a conseqüència d´un entorn de tipus d´interès en negatiu de la baixada del rendiment dels bons de la Sareb. Segons l´entitat, en aquest difícil context per al sector, el marge d´interessos va marcar un punt d´inflexió ja en el quart trimestre, incrementant-se tant els ingressos d´aquesta línia del compte de resultats (de 507 a 517 milions d´euros) com el marge de clients ( de l´1,41% al 1,49%).

D´altra banda, els ingressos es van veure afectats per la decisió adoptada al gener del 2016 d´eliminar les comissions per a aquells clients que tinguessin la seva nòmina o pensió domiciliada a l´entitat. Així, la facturació per aquest concepte va caure un 12,2%, fins als 824 milions d´euros. No obstant això, els ingressos per comissions van assolir el nivell més alt (213 milions d´euros) gràcies a la captació de nous clients.

El resultat d´operacions financeres van aportar 241 milions d´euros, un 14,2% menys, recolzat per les plusvàlues generades per la rotació de carteres de deute públic.

Pel que fa el dividend, el consell d´administració ha acordat proposar a la Junta d´Accionistes el pagament d´un dividend de 317 milions d´euros corresponent l´exercici del 2016, un 5% més que l´any anterior. Aquest abonament implicarà que el dividend acumular en els darrers tres exercicis arribi fins als 820 milions, dels quals 530 milions hauran estat per a l´Estat en concepte de retorn de les ajudes que va rebre l´entitat. En aquest període, el percentatge del resultats que es destina a retribuir els accionistes ha passat del 26,9% al 39,5%.