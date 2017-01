Creen una nova tecnologia per descontaminar l´aigua

L'empresa catalana HydroKemós ha desenvolupat una tecnologia electroquímica «pionera en el món» que permet descontaminar de nitrats les aigües de pous i aqüífers subterranis sense generar residus. La companyia, fundada el 2011 pel professor José Alfonso Canicio, ha instal·lat ja dos mòduls d'electrodesnitrificació a Catalunya -un en una granja d'Osona i un altre en una empresa metal·lúrgica- i té previst posar-ne en marxa dos més els pròxims mesos per a diferents usos. Un d'aquests nous mòduls s'ubicarà a Borrassà amb l'objectiu de proveir d'aigua potable els 800 habitants del poble. Així mateix, gràcies a la inversió de la firma Victòria Venture Capital de 500.000 euros, l'empresa impulsarà el procés de comercialització i d'expansió internacional.

La consellera delegada de l'empresa, Ruth Canicio, subratlla que la contaminació d'aigües subterrànies per nitrats és un problema d'abast mundial, per la qual cosa el mercat és enorme, tenint en compte que els recursos hídrics són un bé escàs. La tecnologia d'HydroKemós consisteix en uns mòduls amb uns elèctrodes de ferro i titani pels quals circula l'aigua en unes determinades condicions de voltatge i intensitat. Aquesta tècnica permet reduir el contingut de nitrats fins a les quantitats requerides i ho fa de manera que no deixa cap residu, ja que converteix aquest compost en nitrogen gas i oxigen. Hydrokemós té quatre mercats mol diferenciats com són la potabilització d'aigua de pous; la descontaminació d'aigües industrials; les dessanilitzadores, i la indústira alimentària.