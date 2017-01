El grup Esteve factura 915 milions el 2016 i destinarà 150 milions a ampliar plantes

El grup quimicofarmacèutic Esteve va facturar 915 milions d'euros el 2016, fet que suposa un 5% més que l'any anterior, i destinarà 150 milions d'euros fins al 2019 a ampliar la capacitat productiva de les seves plantes. El conseller delegat d'Esteve, Albert Esteve, ha assegurat que, a falta de tancar oficialment l'exercici, el 2016 va ser un any «positiu» perquè els negocis del grup van complir les expectatives marcades, i va estimar que aquest any el grup facturarà 1.050 milions, un 15% més.

Esteve prepara una nova fase de creixement de la companyia i, per això, sota el lideratge de Joan Esteve com a president, ha elaborat un pla triennal (2017-2019) que preveu que el grup facturi entre 1.300 i 1.500 milions d'euros el 2019. El conseller delegat va assegurar que Esteve podria arribar a aquests 1.300 milions d'euros «amb el seu propi creixement orgànic» i arribar fins i tot als 1.500 milions si portés a terme alguna operació corporativa. En aquesta línia, Albert Esteve va explicar que el grup està «obert» a analitzar adquisicions i «en posició compradora més que venedora», ja que el seu balanç està «sanejat», però va aclarir que, de moment, no hi ha res concretat.

Fent balanç del 2016, el primer executiu de la companyia va explicar que el negoci internacional ja aporta el 63% de la facturació, davant del 59% que suposava el 2015, i que Estats Units continua tenint un gran pes. Esteve va precisar que el 2016 el seu negoci de genèrics als EUA es va veure afectat per una major competència comercial, la qual cosa va fer que es retallessin els ingressos en aquest país.

No obstant això, Albert Esteve, que no sap com afectarà la presidència de Donald Trump el sector dels genèrics, va deixar clar que l'aposta de la companyia pels Estats Units és a llarg termini. De fet, Esteve està a punt d'iniciar als EUA la fase III d'un fàrmac que ha desenvolupat per tractar el dolor agut i crònic. L'esmentat fàrmac és la principal inversió en R+D que Esteve té actualment en marxa i consisteix en un covidre patentat constituït per dos principis actius, Celecoxib i Tramadol. Esteve confia a sol·licitar l'aprovació d'aquest fàrmac a l'FDA, l'autoritat sanitària nord-americana, el 2018, perquè pugui estar al mercat a partir de 2019.

Aquest grup familiar, que va néixer al 1929 arran de l'obertura d'una farmàcia a Manresa, creu que Espanya, tot i ser un mercat «molt important», tindrà un creixement «limitat» els anys vinents, i per això aposta perquè el negoci internacional sigui cada cop més gran. El 2016 la facturació s'ha repartit aproximadament «a terços» entre els tres negocis principals del grup, que estan basats en el sector dels genèrics, el farmacèutic i la química fina.

El grup Esteve, un dels principals tant de Catalunya com del conjunt de l'Estat, té cinc plantes productives situades a Celrà (Gironès), Martorelles (Vallès Oriental), Banyeres del Penedès (Baix Penedès), Jiutepec (Mèxic) i Shaoxing (Zheijiang, Xina). Amb la finalitat de reforçar la seva capacitat industrial, Esteve invertirà 150 milions d'euros en un termini de tres anys per tal d'ampliar les seves plantes.

Esteve té actualment 2.473 treballadors, un 26% dels quals a l'estranger, i té filials a Alemanya, Itàlia, Portugal, Suècia i Turquia; així com els Estats Units, Mèxic i la Xina. A la resta del món, comercialitza productes propis de forma directa a 40 països i, mitjançant clients, a més de 60.