L´empresa gironina Joid´art signa un acord que li obre mercat al Canadà

L'empresa gironina dedicada al disseny i comercialització de joieria contemporània, Joid'art, ha signat un acord amb un distribuïdor del Canadà amb una xarxa de 350 botigues per introduir els seus producte al país nord-americà. La joieria, fundada el 1981 per tres artesans a Santa Coloma de Farners, va començar a exportar-les l'any 2005 a Bèlgica i França. Actualment ha ampliat la seva presència a l'exterior i ja compta amb 250 clients a Alemanya, Itàlia, Portugal, Anglaterra, Bulgària, Eslovènia, Països Baixos, Japó, Austràlia, Rússia i Estats Units. Segons la cap d'exportacions de la marca, Esther Beyret, «volíem començar a exportar als Estats Units, però ACCIÓ ens va orientar per definir l'estratègia d'expansió internacional a Amèrica i vam veure que el Canadà era la millor opció per entrar al continent». De fet, la joieria és un dels sectors de l'economia canadenca amb les previsions de creixement més elevades fins al 2020.

Beyret explica que les joies de Joid'art es caracteritzen «per estar creades per autors de diferents àmbits vinculats a les arts plàstiques». Un fet que ha estat «decisiu» per entrar al Canadà, amb un consumidor «amb una alta sensibilitat artística i que sobretot valora el disseny» en aquest tipus de producte, segons la cap d'exportacions de Joid'art. L'empresa té actualment una plantilla de 35 treballadors i una cadena de vuit botigues monomarca a Catalunya i les Illes Balears. Pel que fa a les exportacions catalanes al Canadà, l'any 2015 van assolir un volum de 220 milions d'euros, una xifra que suposa un augment del 17,9% i concentra 660 empreses catalanes exportadores regulars.

Aquesta fase d'expansió de l'empresa correspon al pla de viabilitat establert a finals del 2015, quan Joid'art va superar un concurs de creditors que havia presentat feia més d'un any, renegociant el seu deute de més de 2 milions d'euros amb els bancs i Hisenda. El pla establia que a partir del 2016, Joid'art retornaria els imports dels crèdits en un màxim de cinc anys.