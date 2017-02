Els comerços de l'Espai Gironès facturen un 3,2% més l'any 2016

El centre comercial Espai Gironès de Salt va tancar el 2016 amb un augment de les vendes del 3,2%; en xifres absolutes, les botigues van facturar 97,5 milions d'euros, van informar, ahir, fonts del complex. Els mesos més bons van ser novembre i desembre, amb increments de facturació del 9% i el 8%, respectivament. En aquest context, el creixement registrat l'any passat és superior al d'altres exercicis (el 2015 les vendes van créixer un 2,5% respecte a l'any anterior). En paral·lel, la xifra de visitants també millora: el 2016 van passar per l'Espai 9,1 milions de persones, un 1,3% més que l'any anterior (del total de visitants, entre el 3 i el 4% són estrangers). Amb 122 negocis oberts, el centre comercial té ocupats el 99,3% dels locals disponibles. A banda de les botigues, hi ha una benzinera i un hotel que formen part del complex comercial.

Per sectors, els que més van créixer en vendes l'any passat van ser els de la moda, dels serveis i el de les botigues especialitzades. La resta d'àmbits s'han mantingut en xifres similars a les de l'any passat, expliquen des del centre comercial. Majoritàriament, el públic de l'Espai és familiar que, a banda de la província de Girona, es desplaça fins a Salt des del sud de França i des del nord i de l'est de laprovíncia de Barcelona. També hi ha afluència de compradors anglesos, holandesos, russos i d'altres regions de França. Des de la direcció del centre comercial indiquen que hi ha diferents negociacions obertes per poder ocupar també els pocs locals que queden buits, amb l'objectiu d'assolir la plena ocupació. Al voltant del 45% dels establiments són botigues de moda i la resta són de complements, restauració i lleure, objectes per a la llar, botigues d'electrònica i de serveis. El 2016 va ser també un any amb noves obertures i ampliacions d'espais. N'hi va haver una dotzena, entre les quals es compten la posada en marxa d'una botiga de la cadena FNAC, una de Desigual i una de Nespresso; altres establiments, com Calzedonia o el restaurant König, van ampliar superfície. L'Espai Gironès, que va obrir les seves portes al 2005, disposa de 40.000 m2 de superfície de lloguer que està distribuïda en dues plantes i 2.500 places d'aparcament gratuïtes.