Llum i gasolina eleven la inflació al 3% al gener, el màxim des de l´any 2012

La pujada de la llum i dels carburants ha disparat la inflació al 3% al gener, respecte de fa un any, i marca així la taxa màxima des de finals de 2012, un alça que les previsions tant del Govern com dels experts consultats apunten que es moderarà en uns mesos. L'increment interanual dels preus, el més i intens en un mes de gener dels últims sis anys s'explica, fonamentalment, per l'encariment de l'electricitat i dels combustibles (gasoil i gasolina), enfront dels abaratiments que van experimentar tots dos l'any passat.

No obstant això, a més de la influència dels productes energètics en la cistella de la compra, el Govern apunta a «efectes de segona ronda» que genera la vinculació a l'IPC dels preus dels serveis públics, per la qual cosa el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha anunciat la propera aprovació d'un decret de desindexación de preus.

De Guindos preveu que el repunt de la inflació registrat al gener duri uns mesos i a partir del segon trimestre es moderi i convergeixi amb la inflació subjacent, que està en l'1 %. En el mateix sentit, els experts consideren que en els propers l'IPC es moderarà i acabar per tancar l'any entorn de l'1,5 %.