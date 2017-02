Un pla pilot permet a empreses càrnies assolir un estalvi energètic anual del 28%

Un informe sobre l'eficiència energètica en la indústria càrnia presentat ahir a la Cambra de Comerç de Girona ha detectat, a partir d'un estudi pilot de 13 establiments industrials, que es poden arribar a estalvis energètics de fins al 28% si s'apliquen determinades accions amb una inversió que es pot recuperar en uns quatre anys. L'estudi energètic va treballar directament sobre una xarxa de 13 indústries càrnies de la Garrotxa i d'Osona. Globalment, l'estalvi energètic estimat té un valor de 4.017.286 quilowatts/hora (kWh). A partir d' aquest estalvi energètic, s'ha calculat un estalvi econòmic anual associat de 284.425 euros. La inversió, de 1.171.694?, es recupera als 4,21 anys de mitjana; l'estalvi energètic mitjà per empresa s'enfila fins al 28%, amb una mitjana de 7 accions voluntàries per centre.



Una necessitat creixent

L'estudi s'emmarca en el conveni de col·laboració entre el Departament d' Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya pel desenvolupament d'actuacions vinculades a la política Industrial Catalana. Belén Tascón, de l'Àrea de desenvolupament empresarial de la Direcció General d'Indústria va presentar les accions que està portant a terme a la Generalitat. Domènec Espadalé, president de la Cambra, va destacar, de la seva banda, que la puja continuada del preu de l'energia ha despertat la necessitat de millorar l'eficiència energètica de les empreses.

Els resultats obtinguts en aquest àmbit van ser desgranats per Jordi Coll, d'Energy Tools Consulting SL, empresa amb dilatada experiència en el en auditories energètiques en el sector carni (pimes i grans empreses). Per a l'anàlisi de les tendències en la gestió hídrica en el sector carni es va comptar amb la participació de Xavier Amores, enginyer industrial del clúster de l'aigua (CWP - Cluster Water Partneship). L'objectiu general de l'estudi consisteix en conèixer l'estat de situació de la industria càrnia en matèria d'eficiència energètica i de recurs, focalitzant el treball en les millores en la producció de fred industrial i en la gestió hídrica, van informar des de la Cambra de Comerç.

L'estudi es va plantejar com l'inici d'un procés de difusió de bones pràctiques existents en l'actualitat en el sector, per generar un guany de confiança entre les empreses i elaborar un catàleg de tendències i millores pel sector carni en general.

En el cas de l'estudi de l'eficiència energètica, l'objectiu plantejat era obtenir per a cada empresa una primera proposta de pla d'inversió per incrementar l'eficiència energètica en la producció de fred industrial, en els principals processos: túnel de fred, llescats, especejament, cuits, curats, entre altres, que pogués servir de model de bones pràctiques i aixecar de noves, per a la resta d'empreses (en especial de les pimes) del sector carni català.



Gestió hídrica

En el cas de l'estudi de la gestió hídrica, l'objectiu ha estat posar en coneixement les tendències actuals de les empreses del sector quant a gestió hídrica eficient. L'estudi vol ser una exposició dels motius, reptes que han mogut als industrials a dur a terme actuacions de millora de sistemes, de processos, problemàtiques resoltes i els resultats obtinguts en matèria de gestió hídrica.