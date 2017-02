El benefici de BBVA creix més d'un 30% i s'enfila fins als 3.475 milions d'euros l'any 2016

El grup BBVA va guanyar 3.475 milions d'euros en l'exercici del 2016, el 31,5% més que el resultat obtingut durant el 2015. L'impacte negatiu de les clàusules sòl ha suposat 404 milions d'euros en el benefici de l'entitat, després d'una provisió de 577 milions d'euros bruts en el quart trimestre per cobrir possibles reclamacions futures relacionades a la resolució del Tribunal de Justícia Europeu sobre les clàusules sòl de préstecs hipotecaris. Amb aquest resultat de 3.475 milions d'euros, el BBVA aconsegueix la millor xifra de beneficis des de l'any 2010. L'entitat també ha anunciat que aquest any el BBVA distribuirà entre el 35% i el 40% dels beneficis entre els accionistes a través d'un dividend en efectiu.

El benefici de la divisió de l'entitat a l'Estat espanyol es va situar en 912 milions d'euros, cosa que suposa una reducció del 16% en relació amb el resultat obtingut per l'entitat el 2015. Sense l'impacte negatiu de les clàusules sòl, 404 milions d'euros nets d'impostos, el benefici de BBVA Espanya hagués crescut un 21,2% en termes anuals. El marge d'interessos a l'estat espanyol va caure un 2,9%, per la menor activitat d'hipoteques.



Retorn «exprés» però selectiu

En aquest context, el BBVA retornarà de forma «exprés» el cobrat de més per les clàusules sòl, però no reintegrarà els diners a tots els seus afectats. És a dir, un punt mig entre la decisió de Bankia i BMN de realitzar una devolució ràpida i generalitzada i la defensa numantina que entitats com el Sabadell estan fent de la legalitat de les seves clàusules. «Fer-ho bé no és estar en els extrems», va argumentar ahir el president del banc, Francisco González.

L'entitat té preparat des de desembre un equip per afrontar el procés, però està esperant al fet que el Tribunal Suprem aclareixi, previsiblement el 15 de febrer, com aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va obligar a les entitats a retornar tot el cobrat de més des de la signatura de la hipoteca quan les clàusules van ser declarades il·legals, no des de maig del 2013 com havia fixat el Suprem.