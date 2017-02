L´atur creix en 103 persones a comarques gironines

El nombre de persones a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al gener a Girona es va situar en 44.522 persones, cosa que suposa un increment de 103 aturats, el 0,23% més que al desembre, segons les xifres publicades pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En relació amb l'any passat, la llista del SOC s'ha reduït a la demarcació de 5.517 persones, l'11,3% menys. Per sectors d'activitat, a Girona l'atur al gener s'ha incrementat al sector serveis, amb 551 aturats més. Els sectors que han restat aturats de les llistes del SOC són l'agricultura, on el nombre de desocupats ha reculat 185 persones, la indústria, on hi ha 72 aturats menys, i la construcció, on n'hi ha 209 menys.