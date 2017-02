La llum, un 28% més cara al gener

Un consumidor domèstic mitjà ha acabat pagant 81,61 euros en la factura de la llum del mes de gener, un 28,56% més que els 63,48 euros que va abonar al gener del 2016. En termes absoluts, l'encariment de la factura elèctrica mitjana s'ha situat en els 18,13 euros en finalitzar els 31 primers dies de l'any 2017, segons dades fetes públiques pel portal especialitzat energiadiario.com.

El rebut elèctric reflecteix així l'increment que ha viscut el mercat majorista (pool) les últimes setmanes, amb uns preus que han elevat la tarifa regulada d'electricitat, amb 12 milions de consumidors (PVPC) el 46,3% del total. Per a la resta de consumidors d'electricitat, uns 13 milions que estan al mercat lliure (53,7%), aquesta evolució del mercat majorista no té un reflex tan directe en els seus rebuts, ja que tenen contractes amb un preu fixat per a un període, habitualment, d'un any.

Dels 81,61 euros abonats en els 31 dies del mes de gener del 2017, 15,38 euros es corresponen al terme fix de potència contractada. De la resta de la factura, 48,79 euros obeeixen al consum, 3,28 euros a l'impost elèctric i 14,16 euros a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Així mateix, la pujada de la factura de la llum de gener respecte al mes anterior va ser del 9,13%, atès que el cost diari de l'electricitat va ser de 2,63 euros al gener de 2017 respecte als 2,41 euros de desembre de 2016. Des del Govern, el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va rebutjar fer canvis al mercat elèctric i va descartar dur a terme una nova revisió dels costos després de la reforma del sector elèctric duta a terme en l'anterior legislatura.

Nadal va explicar també les causes que han portat a viure els becs d'aquest mes: pujades del gas, el petroli i el carbó als mercats internacionals, la situació de França, amb nuclears parades i fort consum, o les dificultats d'accés al gas liquat a Algèria a la meitat d'una onada de fred, amb poca producció eòlica i hidroelèctrica a Espanya.



Metodologia

En termes estadístics, s'utilitza un Indice Laspeyres, elaborat a partir de les dades obtingudes per a la tarifa regulada PVPC amb el simulador de la factura de la llum que ofereix al seu web la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Per al càlcul d'aquestes dades energiadiario.com ha utilitzat com a cistella de consum la del consumidor mitjà que sol emprar el Ministeri d'Energia, el d'un consum lineal de 3.900 quilowatts hora (kWh) anuals i una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW), que el Ministeri estableix com a estructura de consum tipus per a una família d'una parella amb dos fills.