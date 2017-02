La Selva, la comarca de Girona amb una taxa d'atur més alta

El nombre de persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al gener a Girona es va situar en 44.522, cosa que suposa un increment de 103 aturats respecte del mes de desembre, un 0,23% més, segons les xifres fetes públiques ahir pel ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social. En relació amb l'any passat, les llistes del SOC s'han aprimat de 5.517 persones, l'11,3% menys. Per sectors d'activitat, a Girona l'atur va pujar al sector serveis, amb 551 aturats més al tancament de gener. Els sectors que han creat ocupació són l'agricultura, on el nombre de desocupats ha reculat de 185 persones, la indústria, on hi ha 72 aturats menys, i la construcció, on n'hi ha 209 menys. Per comarques, la que registra una taxa d'atur més elevada és la Selva (15,85%), seguida del Baix Empordà (15,48%), l'Alt Empordà (15,45%), el Gironès (11,73%), el Ripollès (9,23%), la Garrotxa (8,88%), el Pla de l'Estany (8,48%) i la Cerdanya (7%), segons dades recollides per l'Observatori del Treball i del Model Productiu de la Generalitat.

A Catalunya l'atur se situa en 453.923 persones (278 persones més, que equivalen a un increment del 0,06%). En termes anuals, la desocupació es manté a la baixa des de fa 43 mesos seguits i es va reduir de 64.157 aturats durant el gener en relació al mateix període del 2016 (l'equivalent a un descens del 12,38%). A l'Estat espanyol els aturats registrats sumen 3.760.231 persones, el que representa un augment de 57.257 desocupats més durant el gener (+1,55%). En termes anuals, l'atur a Espanya ha baixat en 390.524 persones al gener (-9,41% interanual).