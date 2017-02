Alcampo, el supermercat més barat a internet i El Corte Inglés i Caprabo, els més cars

L´Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat un estudi sobre els preus que ofereixen a internet els grans supermercats i ha conclòs que Alcampo és el més barat, mentre que els més cars són El Corte Inglés i Caprabo, els dos per igual. L´OCU ha comparat els preus a internet del mes de desembre d´Alcampo, Carrefour, Dia, Hipercor, El Corte Inglés, Mercadona, Caprabo, Condis i Eroski a partir d´una llista de més de 150 productes d´alimentació, drogueria, higiene i productes frescos, tant de marca de fabricant com blanca.

Aquesta comparació està basada en la cistella de la compra de l´estudi anual de supermercats que l´OCU elabora cada any i ha tingut en compte els codis postals de vuit ciutats: Barcelona, ??Gijón, la Corunya, Las Palmas de Gran Canària, Madrid, Sevilla, València i Saragossa.

Segons l´organització, les grans cadenes apliquen una política de preus «més o menys uniforme», encara que no són iguals en tots els centres. De fet, Alcampo és la cadena que més variacions de preus presenta entre ciutats, un 6%, mentre que les que menys són Mercadona (2%) i Dia (1%). Aquestes diferències fan que el rànquing de cadenes amb prou feines variï per ciutats.

De l´estudi es desprèn que Alcampo.es és el supermercat online més barat dels analitzats, seguit de Carrefour.es i Mercadona.es, que són un 6% més cars. A la banda contrària, Elcorteingles.es i Caprabo.com són els més cars (els seus preus són un 15% més elevats de mitjana que el més barat inclòs en l´estudi), tots dos per igual.

L´organització assegura que els preus de desembre en comparació amb els de maig de l´any passat amb prou feines han baixat (-0,1), i les pujades s´han compensat amb les disminucions d´altres. No obstant això, apunta l´OCU, en relació a les cadenes, no totes han tingut el mateix comportament: Eroski.es i Alcampo.es són les úniques que han abaixat els seus preus, un 7% i un 6%, respectivament, mentre que Mercadona.es (4%) i Caprabo.com (5%) són les que més els han apujat. A la resta de supermercats les variacions han estat més petites.



Avantatges de la compra en línia

La compra en línia d´alimentació es va fent una realitat de forma gradual i cada vegada més cadenes de distribució s´han sumat a l´oferta per internet. Per als consumidors, la compra en línia té avantatges, evita carregar amb pes, estalvia temps i viatges i ofereix la possibilitat d´accedir a productes que no es troben fàcilment en els establiments físics i a ofertes de cadenes més allunyades del domicili del consumidor. A més, gràcies a la tecnologia es permet la comparació directa de preus, fet que permet optimitzar l´estalvi.

Segons el parer de l´OCU, la compra a través de supermercats en línia ha millorat la seva competitivitat en els últims anys, a causa especialment de l´increment de la competència, la incorporació d´algunes cadenes barates i la millora de preus en alguns tipus de productes, especialment en productes de marca pròpia. Si s´afegeix a la millora de la seva competitivitat, el fet que en compres grans és habitual que les despeses d´enviament siguin gratuïtes, té com a resultat el fet que realitzar la compra a través d´internet és una opció cada vegada més competitiva i atractiva per als consumidors.

Aquestes diferències de preus entre cadenes han dut l´OCU a elaborar un comparador de supermercats en línia per facilitar als seus socis la possibilitat d´estalviar quan compren per internet. Amb aquesta eina, l´OCU pretén posar a disposició del consumidor tots els avantatges que ofereix la compra en línia per a convertir-la en un instrument d´estalvi per a les famílies.