Deutsche Bank demana perdó per pèrdues multimilionàries

El Deutsche Bank, el banc alemany, va demanar ahir «perdó» mitjançant una carta oberta pels «errors greus» i inacceptables que el van portar a afrontar costosos litigis i, consegüentment, a tancar l'any 2016 amb pèrdues multimilionàries.

L'entitat es va disculpar així, amb un anunci a pàgina sencera al Frankfurter Allgemeine Zeitung, dos dies després d'informar que el 2016 va perdre 1.402.000 d'euros després haver d'abonar 2.400 milions pels costos de diferents litigis.



Reputació afectada

«Aquestes càrregues del passat no només ens han costat molts diners, sinó també reputació i confiança», assegura a la carta el president del Deutsche Bank, John Cryan. Per això, prossegueix, «vull aprofitar l'oportunitat en nom de la direcció del Deutsche Bank d'expressar el nostre profund pesar pel que ha succeït»; i conclou: «Volem demanar perdó». Segons recorda, el banc ha comès «greus errors» com la seva participació en el negoci de les hipoteques escombraries als Estats Units entre 2005 i 2007, que va desencadenar la crisi financera global de 2008. «La conducta del banc no es corresponia amb els nostres estàndards i va ser inacceptable», assegura Cryan, cosa que «lamentablement és vàlid per a altres casos» en què també s'ha vist implicada l'entitat. Les culpes, però, cal atribuir-les a uns «pocs» que van jugar amb la reputació de l'entitat per «interessos a curt termini», afegeix el text. La direcció del Deutsche Bank, conclou el president, farà tot el que estigui al seu abast «perquè aquests casos no es puguin repetir».

El principal banc alemany va perdre l'any passat 1,4 milions d'euros, un 80% menys dels 6,79 que va perdre el 2015, però per sobre del que havien previst els analistes. Els costos per litigis en el transcurs de tot el 2016 van ser de gairebé 2,4 milions d'euros, menys de la meitat que un any abans (5,21 milions). L'entitat bancària alemanya considera que els litigis més greus que afrontava ja han estat resolts i preveu tornar a generar beneficis al tancament de 2017.