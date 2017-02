La banca i els consumidors, pendents del Suprem per les clàusules sòl

El Tribunal Suprem celebrarà el proper 15 de febrer un dels seus plens més mediàtics, en què tractarà la qüestió de les clàusules sòl per primera vegada des que Europa va reconèixer la plena retroactivitat i va obligar la banca a retornar les quantitats percebudes de més des de la signatura del contracte.

Si bé fonts jurídiques assenyalen que els assumptes a tractar per la sala civil que presideix el jutge Francisco Marín Castán no tenen per què afectar la sentència de Luxemburg, els consumidors confien que l'alt tribunal modifiqui doctrina i elimini de la seva jurisdicció la limitació temporal de la devolució, fixada al maig de 2013.

La presidenta d'Asufin, Patricia Suárez, es va mostrar optimista, ja que considera que el Suprem acatarà la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i reconeixerà la plena retroactivitat de totes les clàusules sòl que no superin el control de transparència.

A més, opina que aquest nou escenari afavorirà els clients que van subscriure una hipoteca d'aquestes característiques i els que una sentència ferma els ha reconegut la recuperació de part de les quantitats consignades, en tant que l'error original va ser del Suprem i no dels jutges que van seguir la seva doctrina.

El 2013, l'alt tribunal va declarar la nul·litat de les clàusules sòl quan el consumidor no hagués estat degudament informat; un èxit parcial per als afectats, ja que només obligava la banca a retornar les quanties a partir del dia en què va ser dictat el veredicte.