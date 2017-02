L´empresa productora de fuets i xarcuteria Casademont ha tancat el 2016 amb un creixement del 100% de les vendes al mercat rus vist l´any anterior. Per a aquest exercici l´empresa preveu tenir-hi un creixement del 50%. Fa dos anys, Casademont va arribar a un acord amb Atria, grup de capital finlandès i amb planta d´elaboració a Sant Petersburg, per produir localment a Rússia i comercialitzar productes a través de la seva xarxa de distribució a canvi d´un royalty per cada quilo de producte venut. Les vendes de Casademont han crescut especialment a Moscou i a Sant Petersburg. Per a aquest any la firma gironina preveu introduir-se a altres grans ciutats del país.

Un dels vehicles per aconseguir aquesta fita és la fira Prodexpo, principal mostra agroalimentària de Rússia que se celebra a Moscou del 6 al 10 de febrer. La companyia de Girona hi serà present amb un estand juntament al soci local Atria.

Casademont va començar a exportar productes a Rússia fa més d´una dècada com a part de l´estratègia d´internacionalització encetada el 1992 a la Unió Europea i l´Europa de l´Est. Actualment, les vendes de Casademont fora del mercat espanyol són el 55% i l´objectiu és arribar al 70% en dos anys. La companyia exporta als 5 continents, en especial als països del centre d´Europa i Sud-Amèrica. Actualment, els esforços de la companyia se centren en consolidar el seu mercat a l´Amèrica del Nord.