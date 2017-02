Part de la tripulació de cabina de British Airways inicia una vaga de sis dies

Part de la tripulació de cabina de British Airways (BA) ha començat un període de sis dies de vaga en protesta per les seves condicions salarials, si bé la companyia garanteix que aquesta mesura no afectarà significativament els vols. Protagonitza l'aturada –estructurada en dues fases, del 5 al 7 i del 9 a l'11 de febrer– el personal anomenat de «flota mixta», contractat a partir del 2010 i que es queixa que té pitjors condicions salarials que altres col·legues. El sindicat Unite, que representa el col·lectiu, assenyala que alguns d'aquests empleats cobren un salari bàsic de 14.110 euros a l'any, amb 3,47 euros per vol, més algun complement, i han de buscar llocs de treball complementaris per arribar a final de mes. L'aerolínia, dirigida per l'espanyol Álex Cruz i integrada en el grup hispanobritànic IAG, manté que cap dels seus contractats cobra menys de 24.300 euros anuals.