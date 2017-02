La reobertura de la central nuclear de Garoña, un fet sense precedents

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) avalarà en els propers dies la reobertura de la planta de Garoña (Burgos), donant via lliure al Govern perquè pugui autoritzar la central a operar fins als 60 anys, fet sense precedents fins ara a Espanya. Garoña és la planta nuclear sense clausurar (actualment en situació d'aturada segura) més antiga d'Espanya, ja que opera des de 1970 amb un reactor d'aigua en ebullició fabricat per la companyia nord-americana General Electric, similar al de l'accidentada central de Fukushima, al Japó, i està operada per l'empresa Nuclenor (participada per les elèctriques Endesa i Iberdrola).

L'accident succeït en aquesta central japonesa l'any 2011 va motivar una exhaustiva revisió de les mesures de seguretat a les plantes europees que va finalitzar amb exigents requeriments per Garoña per part del màxim òrgan regulador de la seguretat nuclear a Espanya. Davant les mateixes, Nuclenor va decidir aturar la central al desembre de 2012, per a continuació sol·licitar poder operar-la fins a l'any 2031, de manera que li compensés la inversió requerida en seguretat.

Arran d'aquesta petició per connectar Garoña a la xarxa fins al 2031, Indústria va encarregar al CSN que dictaminés si la central estava en condicions d'obrir, i en cas afirmatiu, quines inversions en mesures addicionals de seguretat s'haurien d'executar per fer-ho. El dictamen del CSN es preveu que avalarà la reobertura de Garoña sempre que Nuclenor dugui a terme les inversions exigides.