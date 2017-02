Casademont dobla vendes a Rússia el 2016 i vol millorar-les un 50% el 2017

Casademont, empresa gironina dedicada a l'elaboració de fuets i xarcuteria des de fa 60 anys, referma la seva posició al mercat rus i tanca 2016 amb un creixement del 100% en les seves vendes, respecte a l'any anterior, i amb unes expectatives de créixer un 50% de cara al present exercici 2017, va informar ahir la companyia en un comunicat. Fa dos anys, Casademont va arribar a un acord amb Atria, el grup de capital finlandès i amb planta d'elaboració a Sant Petersburg, per produir localment a Rússia i comercialitzar els seus productes a través de la seva xarxa de distribució a canvi d'un royalty per cada quilo de producte venut. Des de finals de l'any 2014, Atria elabora diversos productes amb la marca Casademont: fuet extra, llonganissa extra, llonganissa muntanya i la gamma de xoriços, en peça i llescats, amb l'objectiu d'ampliar la gamma de productes fabricats i venuts al mercat rus. Fruit d'aquesta aliança, l'any 2016 Casademont va duplicar les vendes a Rússia, especialment a les ciutats de Moscou i Sant Petersburg. De cara aquest 2017, la companyia preveu continuar amb la seva expansió al mercat rus i introduir-se en altres grans ciutats del país.

Casademont participa aquesta setmana a la fira Prodexpo, la principal fira agroalimentària de Rússia, que reuneix professionals de tot el món i que se celebra a Moscou fins al proper 10 de febrer. El fabricant gironí va iniciar les exportacions a Rússia fa més d'una dècada, com a part de la seva ferma estratègia per la internacionalització, que va arrencar l'any 1992 en els països de la Unió Europea i l'Europa de l'Est.

Actualment, les vendes de Casademont fora del mercat espanyol ascendeixen al 55%, amb l'objectiu d'assolir el 70% en dos anys. La companyia exporta als cinc continents, amb especial demanda per part dels països del centre d'Europa i Sud-amèrica. Actualment, els esforços de la companyia se centren a consolidar el seu mercat a Amèrica del Nord. Entre d'altres estratègies, Casademont basa el seu pla d'expansió internacional en les aliances amb empreses locals.